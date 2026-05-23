أزمة الرخصة الأفريقية تشعل الصراع بين الزمالك والأهلي.. وقرار كاف يحسم الموقف

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تفاصيل موقف الزمالك الحالي بشأن الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي الأبيض كان قد طلب مهلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منذ فترة وليس مؤخرًا فقط، من أجل تسوية ملفاته وقضاياه المتعلقة بالرخصة.

وأوضح عبد الباسط، عبر حسابه على فيسبوك، أن الزمالك سبق وطلب «سلفة» من «كاف» قبل نهائي بطولة الكونفدرالية، وبالفعل حصل على مبلغ يقارب نصف مليون دولار، على أن يتم خصمه لاحقًا من مكافأة البطولة، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك أكدت وقتها لـ«كاف» أنها ضامنة الحصول على مكافأة سواء بالتتويج أو الوصافة.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لم يحسم حتى الآن موقفه من منح الزمالك مهلة جديدة، خاصة أن الموعد النهائي المحدد لكل الأندية للحصول على الرخصة ينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

وفيما يخص موقف الأهلي، أكد عبد الباسط أن النادي الأحمر يرفض منح أي مهلة أو تسويات للزمالك حال احتلال الأهلي المركز الثالث في الدوري، لأن عدم حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية قد يمنح الأهلي فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بدلًا منه.

وأشار إلى أن الملف بالكامل أصبح الآن في انتظار القرار النهائي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».