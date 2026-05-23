بدلا من ستاد العاصمة .. نقل مباراة مصر وروسيا إلي ستاد القاهرة

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن على نقل المباراة الودية أمام منتخب روسيا، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، من ستاد العاصمة الإدارية الجديدة إلى ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.



وكان من المقرر إقامة اللقاء على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، قبل أن يتم اتخاذ قرار رسمي بتغيير الملعب إلى ستاد القاهرة، في خطوة تهدف لتوفير أجواء جماهيرية أكبر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال برنامج الإعداد للمونديال.



وتأتي مواجهة روسيا كأحد أبرز الاختبارات الودية لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة، خاصة في ظل قوة المنتخب الروسي والاحتكاك المرتقب قبل البطولة العالمية.

موعد مباراة مصر وروسيا

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات المنتخب الودية.