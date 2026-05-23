سقوط وانفجار طائرة مسيرة في بحيرة شرقي لاتفيا

أفادت الشرطة المحلية في لاتفيا بأن طائرة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم في بحيرة دريدزيس شرق لاتفيا وانفجرت دون أن توقع إصابات، بحسب وكالة "سبوتنيك لاتفيا".



وذكرت الوكالة في تقريرها: "وقع حادث جديد بطائرة مسيّرة في أراضي لاتفيا صباح اليوم السبت في منطقة كومبولسكايا بمقاطعة كراسلافا... حوالي الساعة 8:00 صباحاً، أبلغ السكان عن سقوط الدرون في بحيرة دريدزيس. وعند ملامسته الماء، انفجرت الطائرة المسيّرة. ولم يُصب أحد بأذى نتيجة الحادث".

وأضافت أن المحققين عثروا في موقع الحادث على حطام يُعتقد أنه يعود للطائرة المسيّرة.

وتعمل في المكان فرق شرطة مزودة بطائرة مسيّرة خاصة بها، بالإضافة إلى رجال إنقاذ بقارب، وجنود من القوات المسلحة اللاتفية.

وذكر التقرير أن حالات سقوط طائرات أوكرانية بدون طيار خارجة عن المسار قد ازدادت في دول البلطيق خلال الأسابيع الأخيرة. ففي يوم الأربعاء الماضي، أُطلقت صافرات الإنذار في المناطق الشرقية من لاتفيا بسبب ظهور مسيّرات مجهولة، مما اضطر السلطات إلى إخلاء المدارس أثناء الامتحانات.

وقبل ذلك، سقطت عدة طائرات أوكرانية مسيّرة في لاتفيا، وتسببت إحداها في 7 مايو الماضي بأضرار لمحطة نفط في مدينة ريزكني.