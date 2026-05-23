داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

شاركت الفنانة داليا البحيري في زيارة إنسانية بمحافظة أسيوط، نظمتها مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للفنانين وحرصهم على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وحرصت داليا البحيري خلال الزيارة على لقاء الأهالي والاستماع إليهم عن قرب، والتفاعل معهم في أجواء إنسانية عكست قيم التكافل والمشاركة المجتمعية، وسط ترحيب كبير من الأسر المستفيدة.

وأكدت مؤسسة راعي مصر للتنمية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم الاسرة الفقيرة في الصعيد وتحديد احتياجاتهم لضمهم لقاعدة المستفيدين من الدعم الذي تقدمة المؤسسة .

ووجهت مؤسسة راعي مصر للتنمية الشكر للفنانة داليا البحيري، تقديرًا لحرصها على المشاركة بشكل مستمر في الأنشطة الإنسانية وقطع مسافات طويلة مع المؤسسة لدعم الاسرة الأكثر احتياجا.