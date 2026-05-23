بعد ساعة من التعامل.. عيار 21 يتراجع لـ6810 جنيهًا اعرف باقي الأعيرة وصلت كام؟

انخفض سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع تعاملات مساء اليوم السبت 24-5-2026؛ على مستوي محلات الصاغة.

عيار 21 يتراجع

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 6810 جنيهًا للشراء و 6760 جنيهًا للبيع.

الذهب يتراجع

ومع أول تعاملات مساء اليوم السبت فقد سعر جرام الذهب تراجعًا بقيمة 5 جنيهات لليوم الثاني على التوالي.

ومع خلال يومين فقد سعر الذهب ما يقارب من 40 جنيهًا للجرام الواحد منذ سريان قرار سعر الفائدة في البنوك.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم، مسجلًا 6810 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7782 جنيها للشراء و7725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7134 جنيها للشراء و7082 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6810 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5837 جنيها للشراء و 5794 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 54.48 ألف جنيه للشراء و 54.08 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع