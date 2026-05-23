بعد تداول الفيديو .. ضبط المتهمين بمعاكسة فتاة والتحرش بها في مطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام طالبان بمعاكستها والتحرش بها لفظياً وقيام أحدهما بتوجيه إشارات خادشة للحياء لها حال قيامها بتصويرهما بمطروح.

وبالفحص تم تحديد القائمة على النشر (عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مطروح) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 الجارى وحال سيرها بدائرة القسم قام الظاهران بالمقطع المشار إليه بأفعال خادشة للحياء ولدى قيامها بتصويرها لاذا بالفرار.

وتم تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (طالبان) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .