القبض على عاملين ضربا طالبة وتحرشا بها حال سيرها في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى على فتاة بالسب والضرب والتحرش بها حال سيرها بأحد الطرق بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 15الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها والتعدى عليها بالسب والضرب حال قيامها بمعاتبتهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان- مقيمان بدائرة المركز)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية الظاهرة بالمنشور (سارية التراخيص) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.