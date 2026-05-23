17 مصابا بينهم صغار.. بالأسماء ..ضحايا انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا



ينشر " صدى البلد" أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا ، والذي أسفر عن إصابة 17 شخصًا بينهم صغار بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وضمّت قائمة المصابين أحمد. ح. ح 16 سنة، وفاء. ج 34 سنة، وعبد الله. م 16 سنة، وهانم. م 47 سنة، وشيماء. ف 15 سنة، ومريم. م 15 سنة، وأم النجا. س 35 سنة، ومحمد. ح43 سنة، وعبد الله. م. م 15 سنة، وإسلام. ب 23 سنة، ومنى. ع 31 سنة، وعبد الرحمن. ا 15 سنة، وصفاء . ح 34 سنة، وكريمة. م 34 سنة، وأم هاشم. ح 40 سنة، وحسناء. م 16 سنة، وآدم. ش 13 سنة، مقيمون بمركز مطاي وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.