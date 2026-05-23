الهند ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة بسبب تداعيات الحرب مع إيران

شهدت أسعار الوقود في الهند، قفزة جديدة، اليوم "السبت"، بعدما أقرت شركات تسويق النفط زيادة أسعار البنزين بمقدار 0.87 روبية للتر و السولار بنحو 0.91 روبية للتر، في خطوة تعد الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري، والثالثة أيضا في غضون ثمانية أيام فقط.

ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن بيانات حكومية، أن أسعار البنزين والسولار كانت قد سجلت ارتفاعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمقدار 90 بيسة للتر، وذلك في أعقاب زيادة سابقة بلغت 3 روبيات للتر قبل أيام قليلة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات السعرية تأتي بعد إعلان شركات تسويق النفط الحكومية تحملها خسائر تقترب من 1000 كرور روبية شهريًا.

وذكرت الصحيفة أن شركة "إندرا براسثا غاز المحدودة" (IGL) رفعت أسعار الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) بمقدار روبية واحدة لكل كيلوجرام، في ثالث زيادة تشهدها الأسواق خلال عشرة أيام؛ ليصل سعر الغاز الطبيعي المضغوط في دلهي إلى 81.09 روبية للكيلوجرام، فيما ارتفع في منطقتي نويدا وغازي آباد إلى 89.70 روبية للكيلوجرام.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة "بهارات بتروليوم" الحكومية (BPCL)، أن مبيعاتها الحالية من السولار تتم بخسارة تتراوح ما بين 25 و30 روبية للتر، فيما تتراوح خسائر البنزين بين 10 و14 روبية للتر.

وفي المقابل، أظهر تقرير لوكالة "بلومبرج" أن شركة "شل الهند" تبيع البنزين بأكثر من 115 روبية للتر، والسولار بأكثر من 126 روبية للتر.

من جهتها، طمأنت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية ،المواطنين بشأن توافر مخزونات كافية من البنزين والسولار، داعية إياهم إلى عدم اللجوء إلى الشراء بدافع الذعر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاستهلاك المسؤول وتعاون المواطنين سيضمنان تدفق الوقود بسلاسة للجميع خلال فترة ذروة الطلب الحالية".

وبموجب القرارات الأخيرة، استقر سعر السولار في دلهي عند 92.49 روبية للتر، فيما بلغ سعر البنزين 99.51 روبية للتر.

وتتزامن هذه الإجراءات المحلية مع الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مدفوعًا باستمرار التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتتأثر أسواق الوقود الهندية بشكل مباشر بهذه التقلبات العالمية، لاسيما وأن الهند تستورد نحو 85% من إجمالي احتياجاتها من النفط الخام.

وفي أسواق الطاقة العالمية، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 1.66 دولار، أو بنسبة 1.6%، لتصل إلى 104.24 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.11 دولار، أو بنسبة 1.2%، ليسجل 97.46 دولار للبرميل.

ورغم هذا الصعود اليومي، سجل خام برنت تراجعا أسبوعيا بنسبة 4.6%، في حين انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%، وسط تقلبات حادة متأثرة بتبدل التوقعات حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

يُذكر أن الهند اعتمدت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على إمدادات النفط الروسي منخفض التكلفة للحد من فاتورة استيراد الطاقة، إلا أن تجاوز أسعار الخام العالمي حاجز الـ 100 دولار للبرميل أجبر شركات النفط الحكومية على مراجعة أسعار الوقود محليا، بعد فترة استقرار دامت لعدة أشهر.