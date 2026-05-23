الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل إفريقية النواب: القارة السمراء بوابة مصر الاستراتيجية لمضاعفة الصادرات

محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب
محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، في إطار توجه الدولة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، باعتبارها أحد أهم المحاور الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن القومي المصري.

وأضاف سليم، أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، حيث تجاوزت قيمة التبادل نحو 9 مليارات دولار، مع وجود فرص واعدة لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل نقطة تحول كبرى في تعزيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن أبرز الشركاء التجاريين لمصر داخل إفريقيا يشملون ليبيا بحجم تبادل يقترب من 2 مليار دولار سنويا، وكينيا بأكثر من 700 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 600 مليون دولار، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا بما يقارب 300 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الضخمة التي تمتلكها الأسواق الإفريقية أمام الصادرات والمنتجات المصرية.

 القارة الإفريقية تمثل فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة

وأضاف سليم، أن القارة الإفريقية تمثل فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة لم تُستغل بالشكل الكافي حتى الآن، رغم امتلاك مصر قاعدة صناعية قوية وخبرات فنية واسعة وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار داخل القارة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشدد الدكتور محمد سليم، على أن التوسع في الأسواق الإفريقية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتجارة، مؤكدًا أن الاعتماد على الأسواق الإفريقية يسهم في توفير فرص تصديرية مستقرة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد الخام والسلع الاستراتيجية.

كما طالب، بسرعة التوسع في مشروعات النقل والربط اللوجستي مع الدول الإفريقية، سواء عبر خطوط الملاحة البحرية أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية، بما يساهم في خفض تكلفة نقل البضائع وزيادة تنافسية المنتج المصري داخل الأسواق الإفريقية، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط القاري التي تدعم حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة . 

