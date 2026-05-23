برلماني: تعزيز تنافسية المنتج المصري يزيد الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف دعم وتوسيع انتشار المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وأداة رئيسية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد “ مسعود” في تصريح لـ “ صدى البلد” أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال رفع جودة الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

فرص عمل جديدة

وأوضح عضو النواب أن هذه الخطوة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، تحسين كفاءة المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.

جاء ذلك بعد أن عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس أحمد العصار، رئيس لجنة الصناعة بالغرفة.

وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.