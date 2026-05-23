سباليتي يشيد بـ محمد صلاح: المدافعون يحتاجون دراجة نارية لملاحقته

أثنى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لـ يوفنتوس، على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مسترجعًا فترة عمله معه خلال تواجده في نادي روما، ومؤكدًا أنه كان مثالًا للاعب المحترف داخل وخارج الملعب.

ويستعد محمد صلاح لخوض آخر مبارياته بقميص ليفربول يوم الأحد المقبل أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل نهاية رحلته مع الفريق.

وقال سباليتي، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، إنه سبق وعرض مقطعًا لمحمد صلاح على لاعبي روما عقب أحد الانتصارات، بهدف توضيح معنى الاحتراف الحقيقي داخل الملعب.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه خلال مباراة كان روما متقدمًا فيها بنتيجة 4-0، ونجح صلاح في تسجيل هدفين، إلا أنه عاد في الدقيقة 75 ليقطع مسافة طويلة لاستعادة الكرة، وهو ما جعله يوضح للاعبين أن الأداء لا يعتمد فقط على المهارة، بل أيضًا على الالتزام والروح القتالية.

وأشار سباليتي إلى أن سرعة صلاح كانت لافتة للغاية، لدرجة أنه كان يقول مازحًا إن المدافعين يحتاجون “لدراجة نارية” لملاحقته، كما كان يمازحه أحيانًا بأن عدم تمريره للكرة في اللحظة المناسبة سيكلفه دفع ثمن عشاء الفريق.

واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته مؤكدًا أن محمد صلاح كان لاعبًا مجتهدًا بشكل استثنائي، يحرص دائمًا على التطور والعمل بجدية سواء في التدريبات أو خارجها، وهو ما جعله يصل إلى مكانته الحالية في كرة القدم العالمية.