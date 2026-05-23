مصر الوجهة الأولى للأردنيين.. إقبال متزايد على شرم الشيخ والغردقة بعيد الأضحى

أكد الخبير السياحي، إبراهيم النبالي أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، أن مصر تواصل صدارتها كالوجهة السياحية الأولى والمفضلة لدى المواطنين الأردنيين للسنة الثانية على التوالي، وسط توقعات بتدفق سياحي كبير وإقبال استثنائي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك المقبلة.

​وأوضح النبالي، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن المقاصد الشاطئية والترفيهية تتصدر رغبات المسافر الأردني، مشيرا إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة تستقطبان الحصة الأكبر من الحجوزات.

وأشار إلى أن الرحلات إلى العاصمة القاهرة أصبحت مستمرة على مدار العام، ولم تعد تقتصر على مواسم بعينها، في نمط بات يشبه إلى حد كبير حركة السفر والسياحة إلى دبي.

​وعزا النبالي هذا الإقبال المتزايد إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها، ​التنوع السياحي والثقافي الهائل الذي تتمتع به المقاصد المصرية، ​توفر خطوط طيران مباشرة بأسعار منافسة إلى شرم الشيخ والغردقة، مما سهل حركة السفر بشكل كبير، الى جانب انخفاض التكاليف الاقتصادية مقارنة بوجهات أخرى، فضلا عن تقارب اللغة، وحسن الاستقبال والتعامل الذي يلقاه السائح الأردني في مصر.

وأعرب النبالي عن تطلعه إلى تعزيز الترويج السياحي لمنطقة الساحل الشمالي داخل السوق الأردني، مؤكدا أن المنطقة تمتلك مقومات عالمية تؤهلها لجذب المزيد من السائحين الأردنيين.

وأوضح أن الإقبال الأردني على مناطق جنوب مصر الأثرية مثل الأقصر وأسوان لا يزال محدوداً نسبياً، في ظل تفضيل شريحة كبيرة من السياح الأردنيين لوجهات الشواطئ والمنتجعات والاستجمام.