مدبولي يؤكد أهمية تدريس ما يتعلق بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وكذا الثقافة المالية

خلال جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، اليوم؛ تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع بولاق الدكرور التعليمى.

واستهل رئيس الوزراء زيارته لمجمع بولاق الدكرور التعليمى، بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، مشيراً فى هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة التوسع في تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية، على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر لما تقدمه هذه النوعية من المدارس من نظام تعليمي متميز، يسهم فى دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأشار / محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن هناك خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية اليابانية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد، وسعياً للارتقاء بمستوى جودة التعليم، من خلال تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التجربة التعليمية اليابانية، تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التى تسهم فى تنمية شخصية الطالب، وتعزيز روح التعاون والمواطنة، فضلا عن تنمية مهارات التفكير المنطقى وحل المشكلات لدى الطلاب، من خلال استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.

وخلال جولته فى أرجاء المدرسة، للتعرف على مكوناتها وما تضمه من تجهيزات، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من / محمد عبد اللطيف، حيث أشار إلى أن المدرسة المصرية اليابانية ببولاق الدكرور، مقامة على أكثر من 9500 م2، تضم 28 فصلا دراسيا، مقسمة إلى 4 فصول رياض أطفال، و24 فصلا لباقى المراحل، هذا إلى جانب معمل اللغات، والمكتبة، وأماكن مخصصة للأنشطة التكنولوجية والكمبيوتر، وكذا للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، فضلا عن الكافيتريا، ودورات المياه.

كما شملت جولة رئيس الوزراء، ومرافقيه داخل مجمع بولاق الدكرور التعليمى، تفقد المدرسة الثانوية بنين، والاطمئنان على عملية سير امتحانات نهاية العام للمراحل الدراسية بها، وخلال ذلك أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من الطلاب حول "منصة كيريو" اليابانية لتعلم البرمجة، وحجم الاستفادة المحققة من خلال هذه المنصة التعليمية، حيث أشار الطلاب إلى أن المنصة ساهمت فى تعلم العديد من مهارات مجال البرمجة، وخلال حواره أشار رئيس الوزراء إلى خطة التوسع فى تدريس المزيد من المواد التكنولوجية وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالثقافة المالية للطلاب لتعزيز قدراتهم على فهم الأدوات المالية والاقتصادية، مؤكداً أهمية تدريس هذين الشقين، ما يتعلق بالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وكذا الثقافة المالية، وذلك بالنظر لأهميتهما.

وأشار / محمد عبد اللطيف، خلال التفقد إلى إقامة العديد من المنشآت التعليمية، التى تأتي فى إطار الجهود المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، وما يتضمن ذلك من العمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية.

وأوضح الوزير أن المدرسة الثانوية بنين، مقامة على أكثر من 7500 م2، وتضم 75 فصلا دراسيا، ومجهزة بالشبكات والبنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية، ومقسمة إلى ملحقين: الأول يضم 38 فصلا، و2 معمل متطور، ومكتبة، و2 معمل للكمبيوتر، و2 معمل للمجالات، فيما يضم الملحق الثانى: 37 فصلا، و4 معامل مطورة، و2 معمل كمبيوتر، ومكتبة، ومعمل للمجالات.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى أن مجمع بولاق الدكرور التعليمى، يضم 10 مدارس تم إنشاؤها حديثا، تسهم فى إضافة نحو 430 فصلا دراسيا جديدا، وهي: مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الاساسي، ومدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات، ومدرسة المستشار عدلى منصور للتعليم الاساسي، ومدرسة الشهيد عميد إبراهيم الرفاعى الرسمية لغات، ومدرسة الدكتور كمال الجنزورى للتعليم الاساسي، والمدرسة الثانوية بنين، ومدرسة العقيد أحمد منسي للتعليم الاساسي، ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية لغات، ومدرسة بولاق الصناعية، والمدرسة المصرية اليابانية ببولاق الدكرور.