أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه

شهدت أسعار العملات العربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت ، داخل البنوك والسوق الرسمية، وسط هدوء في حركة التداول بعد إعلان أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات ثبات أسعار معظم العملات العربية دون تغير يذكر مقارنة بإغلاقات البنوك خلال اليوم السابق، مع استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف.



استقرار الريال والدينار



وسجل سعر الريال السعودي نحو 14.08 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 172.27 جنيه للشراء و172.78 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تداولات العملات الخليجية.



كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.39 جنيه للشراء و14.43 جنيه للبيع، وسط تحركات محدودة في نطاقات ضيقة داخل البنوك المصرية.



ثبات العملات الخليجية



وسجل الدينار البحريني نحو 140.14 جنيه للشراء و140.58 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال القطري 14.5 جنيه للشراء و14.54 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الأردني 74.45 جنيه للشراء و74.86 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني نحو 137.29 جنيه للشراء و137.67 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار ضمن مستويات قريبة من تعاملات الأيام الماضية.

هدوء سوق الصرف

ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي في سوق العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك، مع تراجع حدة المضاربات وترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.