فيتش تتوقع انكماش اقتصاد دبي نحو 7% في 2026

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تضع جميع الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة برامج للتعافي، لكن اتجاه النمو لن يعود بسرعة إلى مستويات ما قبل حرب إيران.

وأشارت فيتش إلى أن توقعاتها للإمارات تعكس احتياطيات مالية وخارجية وفيرة، مشيرة إلى توقعاتها بأن كل إمارة ستتحمل على حدة تكاليف حرب إيران، وليس الحكومة الاتحادية

كما أكدت فيتش أن التصنيف الائتماني للإمارات عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس القوة المتوقعة لإيرادات صادرات النفط خلال حرب إيران.

وقالت "فيتش" أيضا: نتوقع تحقيق الإمارات لفائض في الموازنة رغم زيادة الإنفاق وأن ينكمش الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 3.2% في 2026.

وختمت "فيتش": نتوقع انكماش اقتصاد دبي نحو 7% في 2026.