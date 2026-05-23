الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

اسماء محمد

يعد الممبار من أشهر الأكلات المصرية وأكثرها شعبية حيث يحبها الأشخاص من جميع الأعمار خاصة في احتفالات عيد الأضحى.

ونكشف لكم طريقة عمل الممبار بوصفات مختلفة ومتنوعة للشيف شربيني والشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الممبار بالأرز

مقادير الممبار:

بصل مفروم

ممبار

أرز أبيض

طماطم مفرومة

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

ثوم

زيت

فلفل أخضر رومى مفروم

فلفل حار مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

طريقة عمل الممبار:

في حلة على النار بها زيت ساخن شوحى فيه البصل مع الملح والفلفل الأسود قليلا ثم ضيفي الأرز وقلبي.

ضعي الثوم على الخليط ثم الشبت والبقدونس والكزبرة والفلفل والكمون وقلبيهم ثم ضيفي الطماطم وقلبيهم جيدا

احضري الممبار واحشيه بخلطة الأرز وضيفي  الماء المغلى على النار وانتظرى حتى النضج ثم صفي الممبار وحمريه فى السمنة وقدميه ساخنا مع رشة ملح من الخارج.

طريقة عمل الممبار

طريقة عمل صينية الممبار

 المقادير

ممبار

 أرز

طماطم مفرومة

 شبت

بقدونس

 كزبرة خضراء مفرومة

 بصل

 ثوم

زيت أو سمنة

 فلفل أخضر رومي مفروم

 فلفل حار مفروم

كمون ناعم

ملح

 فلفل أسود

صلصة طماطم

طريقة عمل صينية ممبار

في بولة ضعي الأرز مع الطماطم والخضرة والبصل والثوم والزيت والفلفل الرومي والحار والكمون والملح والفلفل والصلصةوقلبيهم جميعا

احشى الممبار بالخليط ويلف حول نفسه في صينية في شكل دائري

اضيفي الماء ويترك على النار حتى الغليان والنضج ثم ضعي السمنة وادخليه الفرن لكى يتحمر وقدمى الممبار مع السلطة الخضراء.

الممبار بالفريك

طريقة عمل الممبار البوبوس

مقادير الممبار بوبوس: 

 ممبار

 أرز

 طماطم مفرومة

 شبت

 بقدونس

 كزبرة خضراء

 بصل

 ثوم

 زيت

 فلفل أخضر رومي

 فلفل حار

 كمون ناعم

 زيت

 زيت للقلي

 ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الممبار بوبس

في بولة ضعي الأرز مع كل المكونات ثم ضعي الملح والفلفل الاسود والكمون.

احشى الممبار بخلطة الأرز ثم اربطيه بالخيط قطع صغيرة اسلقي الممبار ثم حمريه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ويقدم.

الممبار العصبان
