مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم 23 مايو 2026

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 مايو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة، حيث ينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

ـ موعد أذان الفجر: 4:16 ص

ـ موعد الشروق: 5:58 ص

ـ موعد أذان‎ الظهر: 12:52 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 4:28 م

ـ موعد أذان‎ المغرب: 7:46 م

ـ موعد أذان‎ العشاء: 9:16 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

ـ موعد أذان الفجر: 4:17 ص

ـ موعد الشروق: 6:00 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:57 م

ـ موعد أذان ‎العصر: 4:36 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 7:54 م

ـ موعد أذان العشاء: 9:25 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر 4:10 ص

- موعد أذان الظهر 12:48 م

- موعد أذان العصر 4:26 م

- موعد أذان المغرب 7:44 م

- موعد أذان العشاء 9:14 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

ـ موعد أذان الفجر: 4:30 ص

ـ موعد الشروق: 6:03 ص

ـ موعد أذان‎ الظهر: 12:45 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

ـ موعد أذان‎ المغرب: 7:27 م

ـ موعد أذان العشاء: 8:50 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر4:27 ص

ـ موعد الشروق: 6:11 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 1:08 م

ـ موعد أذان ‎العصر: 4:47 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 8:05 م

ـ موعد أذان‎ العشاء: 9:36 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

ـ موعد أذان الفجر 4:16 ص

‎ ـ موعد الشروق: 5:53 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:41 م

ـ موعد أذان العصر: 4:11 م

ـ موعد أذان المغرب: 7:30 م

ـ موعد أذان العشاء: 8:56 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 4:12 ص

ـ موعد الشروق: 5:50 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:40 م

ـ موعد أذان العصر: 4:11 م

ـ موعد أذان المغرب: 7:29 م

ـ موعد أذان العشاء: 8:56 م

الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.