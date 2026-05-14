قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير قبل شراء الأضحية .. «البيطريين» تكشف علامات غش بالأسواق
برلماني لـ «صدى البلد»: مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة «مش عاجب حد» | فيديو
محافظ القاهرة يتعهد أمام البرلمان بتنفيذ دراسة شاملة لتطوير حلوان وإعادتها إلى سابق عهدها
شديد الحرارة.. الأرصاد تحذّر من طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026
تحرّك برلماني بشأن النصب في رحلات العمرة الاقتصادية الوهمية
ترامب وشي جين بينج من بكين.. شراكة مُرتقبة وتفاهمات تجارية تعيد رسم خارطة العلاقات الثنائية
تايبيه خط أحمر .. الرئيس الصيني يُحذّر ترامب من التدخل في ملف تايوان
بينج : السلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية
ناقلة نفط تابعة لـ«إنيوس» تعبر مضيق هرمز وسط ترقب لتطورات الملاحة في الخليج
الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأحد.. والسعودية السبت
كتل هوائية جافة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 14 مايو

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس a 14 مايو 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..


مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

- موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:41 م

- موعد صلاة العشاء 9:09 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:24 ص

- موعد صلاة الظهر 12:56 م

- موعد صلاة العصر 4:36 م

- موعد صلاة المغرب 7:48 م

- موعد صلاة العشاء 9:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:18 ص

- موعد صلاة الظهر 12:47 م

- موعد  صلاة العصر 4:25 م

- موعد صلاة المغرب 7:38 م

- موعد صلاة العشاء 9:06 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:18 ص

- وقت صلاة الظهر 12:39 م

- موعد صلاة العصر 4:12 م

- وقت صلاة المغرب 7:25 م

- وقت صلاة العشاء 8:50 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:35 ص

- موعد صلاة الظهر 12:45 م

- موعد صلاة العصر 4:09 م

- موعد صلاة المغرب 7:23 م

- موعد صلاة العشاء 8:44 م

حكم قول صدق الله العظيم في الصلاة 

أكدت دار الإفتاء أن قول صدق الله العظيم هو مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95]. 

ما حكم قول صدق الله العظيم في الصلاة؟

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.

واستدلت الإفتاء على ذلك بما جاء من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» أخرجه البخاري.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة موعد اذان الفجر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

PUBG Mobile

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

ترشيحاتنا

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

بوسي تثير الجدل

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد