مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 14 مايو

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس a 14 مايو 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة





مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 4:23 ص

- موعد صلاة الظهر 12:51 م

- موعد صلاة العصر 4:28 م

- موعد صلاة المغرب 7:41 م

- موعد صلاة العشاء 9:09 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:24 ص

- موعد صلاة الظهر 12:56 م

- موعد صلاة العصر 4:36 م

- موعد صلاة المغرب 7:48 م

- موعد صلاة العشاء 9:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:18 ص

- موعد صلاة الظهر 12:47 م

- موعد صلاة العصر 4:25 م

- موعد صلاة المغرب 7:38 م

- موعد صلاة العشاء 9:06 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:18 ص

- وقت صلاة الظهر 12:39 م

- موعد صلاة العصر 4:12 م

- وقت صلاة المغرب 7:25 م

- وقت صلاة العشاء 8:50 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:35 ص

- موعد صلاة الظهر 12:45 م

- موعد صلاة العصر 4:09 م

- موعد صلاة المغرب 7:23 م

- موعد صلاة العشاء 8:44 م

حكم قول صدق الله العظيم في الصلاة

أكدت دار الإفتاء أن قول صدق الله العظيم هو مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].

ما حكم قول صدق الله العظيم في الصلاة؟

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.

واستدلت الإفتاء على ذلك بما جاء من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» أخرجه البخاري.