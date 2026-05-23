روسيا.. اندلاع حريق بمستودع نفطي في نوفوروسيسك

أفادت وسائل إعلام روسية باندلاع حريق في مستودع نفطي في نوفوروسيسك نتيجة سقوط مسيرة أوكرانية دون تسجيل أي إصابات.

وفي ظل الجمود العسكري على الجبهة الأوكرانية وتصاعد القلق داخل روسيا عقب الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً إلى استعراض القوة النووية، عبر مناورات عسكرية واسعة مشتركة مع بيلاروسيا شملت إطلاق صواريخ باليستية وفرط صوتية وصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، انطلاق المرحلة الثانية من التدريبات العسكرية المشتركة، بحضور بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر تقنية الفيديو، في خطوة قالت موسكو إنها تهدف إلى اختبار جاهزية القوات النووية الروسية والبيلاروسية.



وشملت المناورات إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية شمال غرب روسيا باتجاه قاعدة "كورا" في كامتشاتكا، إضافة إلى إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز "زيركون" من فرقاطة روسية في بحر بارنتس نحو أهداف عسكرية في شمال البلاد.



كما أعلن الجيش البيلاروسي تنفيذ تجربة لصاروخ "إسكندر" القادر على حمل رؤوس نووية، ضمن تدريبات اعتبرها مراقبون رسالة مباشرة إلى الغرب وحلف شمال الأطلسي.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك في المناورات نحو 64 ألف جندي، إضافة إلى آلاف المنظومات العسكرية، وأكثر من 200 منصة صاروخية و140 طائرة و73 سفينة حربية و13 غواصة.