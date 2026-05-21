روسيا وفيتنام تبحثان سبل تعزيز وتطوير التعاون في قطاع الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، عقد محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفيتنامي فان جيانج؛ لبحث التعاون القائم بين البلدين في قطاع الدفاع.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - أن المحادثات بين الجانبين تركزت على تعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين.

وشدد بيلوسوف - خلال الاجتماع - على أن روسيا تنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ومانيلا.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا معًا القضايا الخاصة بالشأن العسكري، وتبادلا الآراء أيضًا بشأن القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.