بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة أجرة وجرار زراعي بالأقصر

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بالقرب من قرية النمسا، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من وضيف الله، وبلال عبدالستار، وجثتين جاري التعرف عليهم وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب كل من حسانين محمد حسن، 60 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بالساقين.

رجب سعود عبدالحميد، 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

الغول أبو الوفا عبدالمولي، 50 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.