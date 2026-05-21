هاري ماجواير يعلن غيابه عن كأس العالم 2026

أعلن هاري ماجواير ، مدافع منتخب إنجلترا، استبعاده من القائمة النهائية المشاركة في بطولة ، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

وكشف ماجواير، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن شعوره بالصدمة وخيبة الأمل بعد قرار استبعاده، مؤكدًا أنه كان يثق في قدرته على تقديم إضافة قوية للمنتخب الإنجليزي خلال البطولة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به هذا الموسم.

وقال مدافع إنجلترا: «كنت واثقًا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته، لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار»، مضيفًا أن تمثيل منتخب بلاده كان دائمًا مصدر فخر ومتعة كبيرة بالنسبة له، متمنيًا التوفيق لزملائه في البطولة.

ومن المنتظر أن يعلن ، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم خلال الساعات المقبلة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وغانا وبنما، حيث يبدأ مشواره بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو، ثم يلتقي غانا يوم 23 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 28 من الشهر ذاته.