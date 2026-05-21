وسط توترات مع واشنطن.. كوبا تشدد الرقابة على أجهزة اللاسلكي والكاميرات وأنظمة الواي فاي

أصدرت السلطات الكوبية، اليوم /الخميس/ قرارين يعززان الرقابة على استيراد أجهزة الاتصالات والطائرات المسيرة، إلى جانب اشتراط الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات لاقتناء هذه الأجهزة أو تصنيعها وبيعها في الأسواق.

وذكرت وزارة الاتصالات الكوبية - في بيان نشرته في الجريدة الرسمية للدولة - أنه يتعين الحصول على تصريح مسبق من الوزارة لاستيراد واستخدام وبيع أجهزة اللاسلكي وكاميرات المراقبة وأنظمة الواي فاي، كما ستخضع بعض هذه المعدات للتفتيش والرقابة.

وأضافت الوزارة أن استخدام واستيراد وبيع الطائرات المسيرة يتطلب إصدار تفويض مسبق من وزارة الاتصالات.

تأتي هذه الإجراءات وسط التهديد الأمريكي لكوبا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية تضع كوبا نصب أعينها عقب توجيه وزارة العدل الأمريكية تهمة القتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.