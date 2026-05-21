نيوم يخطف التعادل أمام الاتفاق بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة نيوم أمام مضيفه الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب الملك خالد.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا بين الفريقين، مع تبادل السيطرة على مجريات اللعب، بينما ظهر نيوم بأفضلية نسبية خلال فترات عديدة من اللقاء بحثًا عن تعديل النتيجة بعد التأخر المبكر.

وافتتح الاتفاق التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق ديمبيلي، بعد تمريرة مميزة من خالد الغنام، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نيوم محاولاته الهجومية حتى نجح علاء الحجي في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 81، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في ختام مشواره بالمسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة المدافع المصري أساسيًا مع نيوم طوال المباراة، بينما شارك مواطنه بديلًا مع الاتفاق خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل الاتفاق إلى النقطة 50 في المركز السابع.