نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي

حقق فريق نيوم فوزًا ثمينًا على الشباب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل نيوم، حيث قاد الخط الخلفي لفريقه خلال المواجهة.

ونجح الجزائري سعيد بن رحمة في تسجيل هدفي نيوم خلال الشوط الأول، بعدما هز الشباك في الدقيقتين 16 و39، بينما سجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 78.

حجازي يقود دفاع نيوم للفوز

ودخل نيوم المباراة بتشكيل ضم كلًا من: مارسين بولكا في حراسة المرمى، وأمامه خليفة الدوسري، أحمد حجازي، ناثان زيزي، وفارس عابدي، بينما قاد الهجوم الثلاثي لوتشيانو رودريجيز، سعيد بن رحمة، وألكسندر لاكازيت.

في المقابل، بدأ الشباب اللقاء بقيادة يانيك كاراسكو في الخط الأمامي، إلى جانب علي عزايزه.

وبهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.