موعد مباراة الشباب ونيوم في الدوري السعودي

يستضيف فريق نيوم السعودى منافسه الشباب اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي.

وتقام مباراة نيوم ضد الشباب السعودي ، فى تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل نيوم المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

ويدخل رفاق محترفنا المصري أحمد حجازي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط بعد السقوط في تعادلين وخسارة خلال المباريات الثلاثة الماضية.

ويحاول فريق نيوم الثأر من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، وانتهت لمصلحة الشباب بنتيجة 3-2.

ويسعى فريق الشباب لتحسين مركزه في جدول دوري المحترفين السعودي “ دوري روشن” بتحقيق نقاط جديدة.