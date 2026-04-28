بن رحمة يمنح نيوم التقدم على الحزم في الشوط الأول بالدوري السعودي

أنهى فريق نيوم الشوط الأول متقدمًا على نظيره الحزم بهدف دون رد، في المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

ونجح سعيد بن رحمة في تسجيل هدف التقدم مبكرًا لصالح نيوم في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بشكل مميز داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية منذ الدقائق الأولى.

وفرض نيوم سيطرته النسبية على مجريات الشوط الأول من خلال الانتشار الجيد والضغط المبكر، مع تحركات هجومية نشطة بحثًا عن تعزيز التقدم.

في المقابل، حاول الحزم العودة في النتيجة عبر الهجمات المرتدة، مستفيدًا من خبرة عمر السومة، إلا أن محاولاته لم تترجم لأهداف خلال الشوط الأول.

ويدخل نيوم اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين يتقاسمان نفس الطموح في التقدم بجدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تزداد الإثارة في الشوط الثاني، في ظل رغبة الحزم في إدراك التعادل، مقابل سعي نيوم للحفاظ على تقدمه أو إضافة هدف ثانٍ يقترب به من حسم المواجهة