مع ارتفاع درجات الحرارة .. الحماية المدنية تقدّم إرشادات لتجنب حرائق السيارات

وجّهت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة لقائدي السيارات للحد من مخاطر الحرائق والأعطال المفاجئة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية إجراء الفحوصات الدورية للمركبات والالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة.

وأوصت الحماية المدنية بتجنب القيادة خلال ساعات الذروة وارتفاع الحرارة الشديد قدر الإمكان، مع تفضيل التحرك في الصباح الباكر أو خلال الفترات الأقل حرارة، والابتعاد عن الطرق المزدحمة التي قد تتسبب في زيادة الأحمال على المحرك.

كما شدّدت على ضرورة التأكد من كفاءة دورة التبريد ومتابعة مستوى مياه الردياتير بصورة مستمرة، مع توخي الحذر عند فتح غطائه أثناء سخونة المحرك، ونبهت إلى أهمية فحص نظام الفرامل والإطارات وضبط ضغط الهواء بها بما يتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة لتجنب تعرضها للتلف أو الانفجار.

ودعت قائدي السيارات إلى عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبة، مثل عبوات العطور والمواد المضغوطة وبطاريات الأجهزة المختلفة، مع ترك النوافذ مفتوحة بشكل بسيط للمساعدة في تقليل الحرارة داخل المقصورة.

وأكدت الإدارة أهمية فحص منظومة الوقود بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي تسربات بالخزان أو الخراطيم والوصلات، مع تفضيل تزويد السيارة بالوقود خلال ساعات المساء وتجنب ملء الخزان بالكامل.

كما حذرت من استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك أو إجراء أعمال لحام بالقرب من دائرة الوقود دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم استخدام أسلاك غير مطابقة للمواصفات أو تركها مكشوفة.

وفي ختام إرشاداتها، دعت الحماية المدنية السائقين إلى تجنب التدخين داخل السيارات أثناء القيادة، لما قد يمثله من خطر في حال سقوط أجزاء مشتعلة داخل المركبة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في الحفاظ على سلامة الركاب والمركبات خلال موجات الطقس الحار.