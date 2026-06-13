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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات صينية في مصر 2026.. اركب أوتوماتيك

سيارات صينية
سيارات صينية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية سواء الكهربائية والبنزين، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التنوع السعري.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات صينية في مصر 2026

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تأتي السيارة شيري اريزو 5 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 765,000 و 805,000 جنيه.

بايك بو 5 بلس

بايك بو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك بو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 769,900 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

دعمت جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 759,900 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 924,990 إلى 1,024,990 جنيه.

جيلي EX

جيلي EX

تقدم السيارة جيلي EX2 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يصل إلى 395 كيلومتر، وتتراوح أسعار السيارة بين 749,900 و 849,899 جنيه.

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