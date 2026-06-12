تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات الكهربائية، والتي تتنوع من ناحية التصميمات الخارجية والمنشأ، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والمدى والتجهيزات.



ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

جيلي EX2

جيلي EX2

تأتي السيارة جيلي EX2 بمحرك كهربائي يضخ 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة بين 749,900 و 849,899 جنيه.

شيرى اى كيو 7

شيرى اى كيو 7

يضخ محرك السيارة شيرى اي كيو 7 قوة إجمالية قدرها 211 حصانًا، و285 نيوتن متر من عزم الدوران، مع بطارية بمدى يصل لـ 520 كم، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,599,000 جنيه.

بى واى دى سيلايون 6

بى واى دى سيلايون 6

زودت بى واى دى سيلايون 6 بمحرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 215 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن متر، مع مدى يبلغ 420 كيلومتر، وتبدأ اسعار السيارة من 1,624,900 جنيه.

اركفوكس تي 1

أركفوكس تي 1

تستمد اركفوكس تي 1 قوتها من كهربائي يضخ 95 حصانًا، و176 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يصل لـ 425 كيلومترًا، ويتراوح السعر بين 924,900 و 994,900 جنيه.

كاديلاك أوبتيك

كاديلاك أوبتيك

تعتمد كاديلاك أوبتيك على محرك كهربائي بقوة 515 حصانًا، و610 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 4,150,000 جنيه.