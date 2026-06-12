بقوة تتخطى 1500 حصان .. إطلاق دينزا Z الكهربائية في هذا الموعد

تستعد دينزا الصينية، التابعة لمجموعة بي واي دي، لطرح سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة Z داخل السوق الصينية خلال شهر يوليو 2026.

وتتوجه العلامة نحو المنافسة في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، من خلال تلك السيارة الخارقة، والتي تنتمي إلى طرازات السوبر كارز، حيث تتمتع بقدرات فنية كبيرة وعالية الأداء.

منظومة كهربائية ثلاثية المحركات بقوة استثنائية

تستمد دينزا Z الجديدة قوتها من منظومة الحركة الكهربائية التي تعتمد على 3 محركات، ويتولى المحرك الأمامي إنتاج قوة تبلغ 500 كيلوواط، ما يعادل نحو 670 حصانًا، بينما تعتمد الجهة الخلفية على محركين كهربائيين إضافيين يولدان معًا 680 كيلوواط، أي ما يعادل 912 حصانًا.

دينزا Z

وعند عمل المنظومة بكامل طاقتها، تصل القوة الإجمالية إلى 1180 كيلوواط، وهو ما يعادل 1582 حصانًا، وتضع هذه الأرقام السيارة ضمن فئة محدودة من الطرازات الكهربائية فائقة الأداء التي تتجاوز حاجز 1500 حصان، بينما تشير البيانات الأولية إلى أن سرعتها القصوى تتراوح بين 300 و350 كيلومترًا في الساعة.

دينزا Z بتصميم مستوحى من عالم السيارات الخارقة

ستقدم دينزا Z بهوية تصميمية تقارب طرازات السوبر كارز، مع مظهر رياضي حاد يركز على الانسيابية والأداء، ومصابيح خلفية بتصميم هندسي مستوحى من الأشكال الماسية، ورفارف خلفية عريضة، كما حصلت الواجهة الأمامية على وحدات إضاءة ذات تصميم يتسم بالشراسة.

دينزا Z

كما ستقدم الشركة خيارين للسقف، الأول يأتي بتصميم قماشي قابل للطي، بينما يعتمد الخيار الثاني على سقف ثابت، كما زودت السيارة بعجلات رياضية قياس 20 بوصة، بيما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 4.78 متر، وبعرض يبلغ 1.99 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.35 متر فقط، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.78 متر.