ثلاثية الأبواب.. كل ما تريد معرفته عن هيونداي فيلوستر N الرياضية

اشتهرت السيارة هيونداي فيلوستر بتصميم الهاتشباك غير التقليدي الذي يعتمد على ثلاثة أبواب، وهو ما منحها حضورًا مختلفًا داخل فئة السيارات الرياضية المدمجة.

ومع تقديم الفئة عالية الأداء N، حصلت السيارة على مجموعة موسعة من التجهيزات التقنية والميكانيكية التي عززت من طابعها الرياضي، لتتحول إلى واحدة من أبرز سيارات الأداء المدمجة التي قدمتها هيونداي خلال السنوات الأخيرة.

تصميم هيونداي فيلوستر N الرياضية

اعتمدت هيونداي فيلوستر N على تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الحادة والهيكل المدمج، مع المحافظة على فكرة الأبواب الثلاثة التي ميزت السيارة منذ ظهورها الأول.

ويبلغ طول السيارة 4265 مم، بينما يصل عرضها إلى 1810 مم، مع ارتفاع يبلغ 1394 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم.

وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 563 لترًا، وحصلت فيلوستر N على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، مع عجلات رياضية بقياس 19 بوصة.

محركات وأداء هيونداي فيلوستر N

تأتي الفئة القياسية من هيونداي فيلوستر N بمحرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على إنتاج 250 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 353 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

وقدمت هيونداي فئة Performance Package بالمحرك نفسه صاحب سعة الـ 2.0 لتر مع شاحن تيربو، لكن بقوة ترتفع إلى 275 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر، وتتوفر هذه الفئة بخيارين لناقل الحركة، الأول أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، والثاني يدوي مكون من 6 سرعات، مع استمرار الاعتماد على نظام الدفع الأمامي.

وتستطيع السيارة هيونداي فيلوستر N الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، كما تضم السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.