قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقبلة عفوية.. شمس البارودي تثير الجدل بعد نشر صورة نادرة مع حسن يوسف
أبو ريدة يتبادل الدروع التذكارية مع رئيسة بعثة منتخب روسيا
سلام يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة لبنان على كل أراضيه
حضور مميز في مقصورة إستاد القاهرة لمتابعة ودية مصر وروسيا
وكالة تسنيم: لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
ينطلق في هذا الموعد.. التعليم العالي تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027
سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة
3 تغييرات وشوط أول سلبي بين مصر وروسيا
طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟
تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات 7Dogs القياسية: الحمدلله
عدسة صدى البلد ترصد لحظة وصول وزيرة الثقافة إلى مسرح البالون لحضور «غرام في الكرنك» في ثاني أيام عيد الأضحى
حسرة وبكاء لاعبي منتخب مصر بعد خسارة المنافسة على أمم أفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثلاثية الأبواب.. كل ما تريد معرفته عن هيونداي فيلوستر N الرياضية

هيونداي فيلوستر
هيونداي فيلوستر
صبري طلبه

اشتهرت السيارة هيونداي فيلوستر بتصميم الهاتشباك غير التقليدي الذي يعتمد على ثلاثة أبواب، وهو ما منحها حضورًا مختلفًا داخل فئة السيارات الرياضية المدمجة. 

ومع تقديم الفئة عالية الأداء N، حصلت السيارة على مجموعة موسعة من التجهيزات التقنية والميكانيكية التي عززت من طابعها الرياضي، لتتحول إلى واحدة من أبرز سيارات الأداء المدمجة التي قدمتها هيونداي خلال السنوات الأخيرة.

هيونداي فيلوستر 

تصميم هيونداي فيلوستر N الرياضية

اعتمدت هيونداي فيلوستر N على تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الحادة والهيكل المدمج، مع المحافظة على فكرة الأبواب الثلاثة التي ميزت السيارة منذ ظهورها الأول.

ويبلغ طول السيارة 4265 مم، بينما يصل عرضها إلى 1810 مم، مع ارتفاع يبلغ 1394 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم.

هيونداي فيلوستر 

وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 563 لترًا، وحصلت فيلوستر N على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، مع عجلات رياضية بقياس 19 بوصة.

محركات وأداء هيونداي فيلوستر N 

تأتي الفئة القياسية من هيونداي فيلوستر N بمحرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على إنتاج 250 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 353 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

هيونداي فيلوستر 

وقدمت هيونداي فئة Performance Package بالمحرك نفسه صاحب سعة الـ 2.0 لتر مع شاحن تيربو، لكن بقوة ترتفع إلى 275 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر، وتتوفر هذه الفئة بخيارين لناقل الحركة، الأول أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، والثاني يدوي مكون من 6 سرعات، مع استمرار الاعتماد على نظام الدفع الأمامي. 

وتستطيع السيارة هيونداي فيلوستر N الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، كما تضم السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

هيونداي فيلوستر هيونداي فيلوستر مواصفات هيونداي فيلوستر سيارة هيونداي فيلوستر السيارة هيونداي فيلوستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

وزير التربية والتعليم

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

حجاج بيت الله الحرام

شئون الحرمين تعزز جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج خلال طواف الوداع

الحج

معنى أيام التشريق وسبب تسميتها.. تعرف على أبرز أعمالها

لليوم الثاني.. الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة

لليوم الثاني.. الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد