32 نسخة .. فيراري 348 النادرة للبيع في أحد المزادات

تُعد علامة فيراري واحدة من أبرز الأسماء المرتبطة بعالم السيارات الرياضية عالية الأداء، بعدما نجحت الشركة الإيطالية على مدار عقود في بناء تاريخ طويل داخل سباقات المحركات وصناعة الطرازات الخارقة. 

وارتبط اسم فيراري دائمًا بالإنتاج المحدود والسيارات الموجهة لعشاق الأداء، وهو ما منح العديد من طرازاتها قيمة استثنائية داخل أسواق المزادات العالمية، خاصة النسخ النادرة المرتبطة بتاريخ الشركة في السباقات.

فيراري 348

نسخة محدودة من فيراري 348

ظهرت مؤخرًا سيارة Ferrari 348 TB 1994 ضمن أحد المزادات المتخصصة في السيارات الكلاسيكية، باعتبارها واحدة من أندر نسخ هذا الطراز التي قدمتها فيراري خلال التسعينيات. 

وتكتسب السيارة أهمية خاصة لكونها واحدة من 32 نسخة فقط جرى إنتاجها خصيصًا للمشاركة في سلسلة سباقات تشالنج، التي شكلت إحدى أبرز بطولات العلامة الإيطالية المخصصة لعملائها وسياراتها الرياضية.

فيراري 348

ويمنح هذا العدد المحدود السيارة مكانة استثنائية بين هواة الاقتناء، خاصة أن النسخ المرتبطة ببرامج السباقات الرسمية عادة ما تحافظ على قيمتها التاريخية والفنية مع مرور الوقت، وهو ما يرفع من اهتمام جامعي السيارات الكلاسيكية بها داخل المزادات العالمية.

محرك V8 يحافظ على الطابع الكلاسيكي

تعتمد سيارة فيراري على محرك V8 بسعة 3.4 لتر يعمل بسحب طبيعي للهواء، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 320 حصانًا، مع ارتباطه بناقل حركة يدوي مكون من خمس سرعات، وتعكس هذه المنظومة الميكانيكية قدرات السيارات الرياضية في تلك الحقبة، حيث كان التركيز الأكبر على الاستجابة المباشرة وتجربة القيادة التقليدية بعيدًا عن الأنظمة الإلكترونية المعقدة.

فيراري 348

وتُعرف فيراري 348 بأنها من الطرازات التي حافظت على الطابع الميكانيكي الكلاسيكي للعلامة الإيطالية، سواء من حيث أسلوب القيادة أو تصميم المحرك ونظام الدفع، وهو ما يجعلها تحظى باهتمام واسع بين محبي سيارات فيراري القديمة.

وتحمل النسخة المعروضة في المزاد مجموعة من العناصر المرتبطة بعالم الحلبات، حيث تظهر السيارة باللون البرتقالي اللامع المستوحى من بعض الطرازات الكلاسيكية الشهيرة، مع وضع الرقم 01 على الأبواب في إشارة واضحة إلى هويتها الرياضية.

فيراري 348

كما تحتفظ السيارة بالتصميم الخارجي المعروف لطراز 348، الذي تميز بخطوط حادة وفتحات تهوية جانبية كبيرة، وهي عناصر شكلت جزءًا من هوية فيراري خلال تلك الفترة، ويُنظر إلى هذا الطراز باعتباره من السيارات التي جسدت مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ التصميم لدى الشركة الإيطالية.

