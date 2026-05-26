إلهام أبو الفتح
تقترب من العودة.. كرايسلر تستعد لإطلاق سيارات SUV بأسعار منخفضة

صبري طلبه

تستعد كرايسلر للدخول مجددًا إلى سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال مشروع جديد يستهدف فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث تسعى الشركة الأمريكية لاستعادة حضورها داخل واحدة من أكثر الفئات نموًا في سوق السيارات العالمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق منافسة متزايدة من الشركات الصينية التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في توسيع انتشارها عبر تقديم سيارات بتجهيزات حديثة وأسعار أقل مقارنة بالعلامات التقليدية.

وتشير التوقعات إلى أن كرايسلر تعمل حاليًا على تطوير سيارتين جديدتين بالكامل ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، وهي الفئة التي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات السيارات في عدد من الأسواق العالمية، نتيجة اعتماد المستهلكين على السيارات متعددة الاستخدامات ذات الحجم المتوسط والتكلفة التشغيلية المقبولة.

ومن المتوقع أن تحمل السيارتان الاسمين كرايسلر آرو وآرو كروس، مع توجه واضح لتقديم تصميمات تنتمي إلى الطابع الرياضي العصري الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في هذه الفئة، كما تستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة تقديم السيارة  بأسعار أقل من الطرازات التقليدية المعروفة داخل السوق الأمريكية.

محرك Hurricane مرشح لدعم الطرازات الجديدة

بحسب التقارير المتداولة عالميًا، من المرجح أن تعتمد كرايسلر على محرك Hurricane 4 المستخدم لدى بعض طرازات شركة JEEP، التابعة للمجموعة نفسها، ويأتي هذا المحرك بسعة 2.0 لتر مع أربع أسطوانات وشاحن تيربو، ويستطيع توليد قوة تصل إلى 325 حصانًا.

ومن المتوقع أن يعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي، في حين لم يتم الكشف حتى الآن عن التفاصيل النهائية المتعلقة بأنظمة الدفع أو الفئات المختلفة التي قد تتوفر عند الإطلاق الرسمي. 

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الشركة ستحاول تقديم توازن بين الأداء واستهلاك الوقود بهدف منافسة الطرازات الآسيوية والصينية التي توسعت بشكل واضح في هذه الفئة.

منافسة متصاعدة داخل سوق الكروس أوفر

تأتي تحركات كرايسلر في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات منافسة قوية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات الصينية إلى الأسواق العالمية عبر سيارات تعتمد على تجهيزات تقنية متقدمة وأسعار منخفضة نسبيًا.

وأصبحت شركات عديدة تعتمد على تقديم سيارات كروس أوفر مدمجة بأسعار تقل بشكل واضح عن المنافسين التقليديين، وهو ما دفع علامات أمريكية وأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتوسيع الفئات الاقتصادية ضمن تشكيلتها المستقبلية.

وفي هذا السياق، تبدو كرايسلر أمام تحدٍ يتعلق بقدرتها على تقديم سيارة تجمع بين السعر المنافس والتجهيزات الحديثة، مع الحفاظ على هوية العلامة الأمريكية التي عرفت تاريخيًا بتقديم سيارات كبيرة الحجم وفئات السيدان والعائلية.

أسعار متوقعة أقل من 30 ألف دولار

تشير التوقعات الحالية إلى أن كرايسلر تخطط لطرح السيارتين الجديدتين بأسعار تبدأ من أقل من 30 ألف دولار أمريكي، حيث من المرجح أن يتراوح السعر بين 28 ألفًا و29,900 دولار أمريكي.

