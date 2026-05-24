تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات أوتوماتيك زيرو.. تبدأ من 729 ألف جنيه

صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيكية جديدة وسط التنوع الكبير في الإصدارات المطروحة بالسوق المصري، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، والتصميمات سواء الداخلية أو الخارجية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في السوق المصري.

هيونداي أكسنت RB

دعمت السيارة هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، ويبدأ سعر السيارة من 765,000 وصولًا إلى 805,000 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر 1,020,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

تأتي سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 770,000 جنيه.

جيلي امجراند

تستمد جيلي امجراند قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 839,000 و 939,000 جنيه.

