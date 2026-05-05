شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

كشفت شيري عن نتائج اختبار تصادم متقدم لطراز Chery Tiggo 9، أجري في أبريل 2026 على هامش قمة الأعمال الدولية 2026، في تجربة علنية هدفت لمحاكاة حوادث الطرق المعقدة متعددة المركبات.

الاختبار جاء مختلفا عن النماذج التقليدية، حيث اعتمد على سيناريو تصادم ثلاثي يحاكي حوادث واقعية على الطرق السريعة أو عند التقاطعات، تعرضت السيارة لاصطدام أمامي بسرعة 50 كم/س من طراز Tiggo 7، بالتزامن مع صدمة خلفية بسرعة 40 كم/س من مركبة أخرى، ما وضع هيكل السيارة وأنظمة الأمان تحت ضغط مزدوج وفي ظروف أكثر تعقيدا من اختبارات التصادم المعتادة.

وأظهرت النتائج حفاظ مقصورة الركاب على سلامتها دون تشوهات مؤثرة، مع بقاء الأعمدة الهيكلية في وضع مستقر يضمن حماية الركاب، كما عملت منظومة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية بكفاءة كاملة، إلى جانب أحزمة الأمان المزودة بشدادات مسبقة، ما ساهم في تقليل آثار الصدمة كذلك، تم فتح الأبواب تلقائيا بعد الحادث، واستمرت أنظمة التحذير في العمل دون تسجيل أي تسرب للوقود.

ويعتمد هذا الأداء على بنية هندسية متطورة، حيث تستخدم Tiggo 9 هيكلا عالي الصلابة بنسبة كبيرة من الفولاذ عالي القوة، مع تعزيزات من الفولاذ المشكل بالضغط الساخن في المناطق الحيوية، كما تم تصميم مسارات امتصاص الطاقة لتوزيع قوى التصادم بكفاءة، ما يقلل من تأثيرها على المقصورة.

وتضم السيارة منظومة أمان متكاملة تشمل 10 وسائد هوائية، وأنظمة حماية نشطة وسلبية تغطي مراحل ما قبل وأثناء وبعد الحوادث، بما يعكس توجه شيري نحو تطوير مفهوم “السلامة الشاملة”.

ويأتي هذا الاختبار ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الشفافية أمام الأسواق العالمية، حيث حضر الحدث ممثلو وكلاء وإعلاميون ومستخدمون من عدة دول، للاطلاع المباشر على أداء السيارة في ظروف واقعية.

وتواصل شيري تطوير تقنيات السلامة لديها، مدعومة بمختبرات متقدمة واختبارات معتمدة دوليا، إلى جانب سجل قوي من تصنيفات الخمس نجوم في برامج تقييم السلامة العالمية، ما يعزز مكانتها في سوق السيارات العائلية على مستوى العالم.