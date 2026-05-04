ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تكنولوجيا وسيارات

حقيقة إمكانية تحقيق دخل يصل إلى 335 ألف دولار مع ChatGPT

احمد الشريف

يعتبر رقم 335 ألف دولار سنويًا ليس أجرًا «سحريًا» تحصل عليه لمجرد فتح ChatGPT، بل هو رقم حقيقي ذُكر في إعلانات وظائف متخصصة جدًا مثل «مهندس مطالبات» أو ما يُسمى أحيانًا AI Prompt Engineer، وهي أدوار ظهرت في سوق العمل حول أدوات مثل ChatGPT وتصل رواتبها في بعض الشركات الناشئة في وادي السيليكون إلى 250–335 ألف دولار سنويًا، بحسب تقارير من بلومبرغ وSlashGear تناولت هذه الوظائف منذ 2023. 

ترويض الذكاء الاصطناعي

 لا تعتمد هذه الوظائف على كتابة سطر كود واحد فحسب، لكنها تمزج بين فهم عميق للغة، وخبرة في مجالات مثل البرمجة أو تحليل البيانات أو تصميم المنتجات، مع قدرة على «ترويض» نماذج الذكاء الاصطناعي عبر صياغة مطالبات دقيقة تحل مشاكل معقدة لعملاء يدفعون مبالغ كبيرة مقابل ذلك.

من الناحية النظرية، يمكنك أن تجعل ChatGPT جزءًا أساسيًا من عمل أو مشروع يوصلك إلى هذه الأرقام إذا توفّر لديك مزيج من مهارة حقيقية في مجال مطلوب (برمجة، تسويق، كتابة، استشارات…) .

معرفة عميقة

بالاضافة إلى معرفة عميقة بكيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة مضاعفة للعميل؛ لكن الواقع العملي يقول إن غالبية الناس يستخدمون ChatGPT لتحسين دخل جانبي بمئات أو بضعة آلاف من الدولارات شهريًا، 

فكما توضح مقالات وتحليلات عن «سايد هاسل» تعتمد على ChatGPT في الكتابة، إعداد العروض، التسويق بالمحتوى، أو تدريب الآخرين على استخدام هذه الأدوات. 

طريقة الوصول 

بمعنى آخر  الوصول إلى 335 ألف دولار ممكن لكنه استثناء عالي المستوى مرتبط بوظائف محدودة ومنافسة جدًا، أما القاعدة فهي أن ChatGPT يُستخدم كأداة تضاعف إنتاجيتك وتفتح أمامك مصادر دخل إضافية، لا كآلة أموال تضمن رقمًا ثابتًا لمجرد استخدامها.

