ChatGPT Images 2.0 يحقق نجاحًا في الهند.. وما زال يبحث عن انتصار عالمي

تكشف بيانات جديدة استعرضها تقرير TechCrunch أن أداة توليد الصور الجديدة من OpenAI، المعروفة باسم ChatGPT Images 2.0، حققت إقلاعًا مذهلًا في الهند خلال أسبوعها الأول، إلى درجة أن الهند أصبحت أكبر قاعدة مستخدمين لهذه الميزة على مستوى العالم متجاوزة الولايات المتحدة نفسها.

ورغم هذا الزخم القوي في الهند وبعض الأسواق الناشئة الأخرى، تُظهِر الأرقام أن تأثير Images 2.0 على الاستخدام العالمي لـ ChatGPT ما زال محدودًا حتى الآن، مع نمو بسيط في عدد المستخدمين النشطين، ما يجعل نجاحها حتى هذه اللحظة «محليًا» أكثر منه «عالميًا» بالمعنى الكامل للكلمة.

الهند تتصدر المشهد… من المركز الثاني إلى الأول

توضح تصريحات OpenAI التي نقلها التقرير أن إطلاق ChatGPT Images 2.0 خلال الأسبوع الأخير من أبريل 2026 غير خريطة استخدام الميزة الجديدة بسرعة لافتة، حيث قفزت الهند لتحتل المركز الأول كأكبر سوق لهذه الأداة بعد أن كانت في السابق تأتي في المركز الثاني عالميًا في استخدام ChatGPT خلف الولايات المتحدة.

خلال أيام قليلة، بدأ المستخدمون في الهند يستغلون إمكانيات Images 2.0 في إنشاء صور شخصية مخصصة، وأفاتار، وبورتريهات بأسلوب سينمائي، وصور خيالية ذات طابع أنمي أو فانتازيا، مع تركيز واضح على المحتوى الموجه للشبكات الاجتماعية والتعبير الشخصي أكثر من الاستخدامات المهنية أو الإنتاجية.

اللافت أن هذه الطفرة لم تقتصر على الهند وحدها؛ إذ تشير البيانات التي تمت مراجعتها من شركات تحليل مثل Sensor Tower وSimilarweb إلى أن أسواقًا ناشئة أخرى مثل باكستان وفيتنام وإندونيسيا شهدت قفزات قوية في تنزيل تطبيق ChatGPT بعد إطلاق Images 2.0، وصلت في بعض الحالات إلى زيادة بنسبة 79% في عدد التنزيلات خلال أسبوع واحد فقط.

هذه الأرقام ترسم صورة واضحة: الميزة الجديدة تلقى حماسًا شديدًا في الاقتصادات الناشئة التي ترى في أدوات الذكاء الاصطناعي وسيلة سهلة وسريعة لصناعة محتوى بصري جاذب دون الحاجة إلى مهارات تصميم تقليدية.

نجاح كبير محليًا… ونمو عالمي متواضع

على الجانب الآخر، تكشف الأرقام العالمية التي استعرضها تقرير TechCrunch أن هذه الطفرة في بعض الأسواق لم تترجم بعد إلى قفزة ضخمة في الاستخدام العالمي لـ ChatGPT ككل.

فعلى الرغم من أن إطلاق Images 2.0 أدى إلى ارتفاع تنزيلات تطبيق ChatGPT على الهواتف الذكية بنسبة 11% على مستوى العالم من أسبوع لآخر، فإن زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا لم تتجاوز تقريبًا 1% فقط، بينما ارتفعت جلسات الاستخدام بنحو 1.6%، وهي أرقام تُعتبر متواضعة مقارنة بضخامة التحديث.

هذه الفجوة بين الطفرة في التنزيلات والنمو المحدود في الاستخدام الفعلي توحي بأن كثيرين حملوا التطبيق بدافع الفضول لتجربة الميزة الجديدة، لكن جزءًا منهم لم يتحول إلى مستخدم يومي مستمر، خاصة في الأسواق المتقدمة حيث المنافسة شرسة بين أدوات توليد الصور المختلفة، وحيث دخل الذكاء الاصطناعي بالفعل في روتين عمل المستخدمين من خلال منصات أخرى.

بذلك، تبدو قصة Images 2.0 حتى الآن وكأنها «قصة نجاح إقليمية قوية» في الهند وعدة أسواق ناشئة، لكنها لم تتحول بعد إلى موجة عالمية تعيد تشكيل خريطة استخدام ChatGPT بالكامل.

ما الذي يميز Images 2.0 عن الإصدارات السابقة؟

ينقل التقرير أن Images 2.0 ليست مجرد تحسين بسيط على الجيل السابق، بل نموذج جديد صُمِّم للتعامل مع أوامر أكثر تعقيدًا وإنتاج صور أكثر دقة، مع قدرة لافتة على توليد نصوص داخل الصور بشكل متماسك بلغات متعددة، بما في ذلك لغات غير لاتينية مثل الهندية والبنغالية واليابانية والكورية.

هذه النقطة بالتحديد – أي تحسين دعم النصوص في اللغات المحلية – لعبت دورًا مهمًا في انتشار الميزة في الهند، حيث يمكن للمستخدمين توليد ملصقات وصور تحتوي عناوين وشعارات ومحتوى نصي بلغاتهم الأصلية بطريقة لم تكن متقنة في أدوات سابقة.

إضافة إلى ذلك، توصف Images 2.0 من قبل OpenAI بأنها «أول نموذج صور لدينا بقدرات تفكير»، إذ يمكنه – عند تفعيل وضع التفكير أو الوضع الاحترافي – أن يبحث عن معلومات في الوقت الفعلي، ويولّد عدة تصاميم متميزة من أمر واحد، ويعيد التحقق من مخرجاته لتحسينها قبل عرض النتيجة النهائية للمستخدم.

هذه القدرات تجعل الميزة جذابة ليس فقط لصناع المحتوى المحترفين، بل أيضًا للمستخدم العادي الذي يريد الحصول على نتائج أفضل من مجرد «صورة جميلة»؛ بل صور تحمل نصوصًا دقيقة وتفاصيل متوافقة مع الفكرة التي تخيلها.

سوق الذكاء الاصطناعي

تحاول TechCrunch قراءة سبب تحوّل الهند بهذه السرعة إلى أكبر قاعدة مستخدمين لـ ChatGPT Images 2.0، وتشير إلى تداخل عدة عوامل: قاعدة مستخدمين ضخمة للهواتف الذكية، نمو سريع لمنصات المحتوى القصير مثل Reels وShorts، وثقافة رقمية تميل إلى التجربة السريعة لكل أداة جديدة تساعد في صناعة صور ولافتات وشخصيات افتراضية تُستخدم في الملفات الشخصية والمنشورات اليومية.

في هذا السياق، تصبح أداة مثل Images 2.0 جزءًا طبيعيًا من «حقيبة أدوات» المستخدم الشاب الذي يريد أن يخرج بصورة مختلفة في كل مرة، سواء كانت أنمي، أو لوحة فنية، أو تحويل لصورة الذات إلى أسلوب سينمائي أو خيالي.

في المقابل، تظهر الاستجابة المحدودة في بعض الأسواق المتقدمة أن النمو في عالم الذكاء الاصطناعي لم يعد مسألة «أي أداة جديدة»، بل يعتمد على ما إذا كانت هذه الأداة تقدم قيمة حقيقية تتفوق على ما هو متاح بالفعل في بيئة مليئة بالخدمات.

وهنا يلمح التقرير إلى أن المعركة المقبلة لن تكون فقط في تحسين جودة النماذج، بل في فهم السلوك الإقليمي للمستخدمين وتكييف التجربة تبعًا لاحتياجاتهم – مثل تحسين دعم اللغات المحلية في الهند، أو التركيز على تكامل الأداة مع سير العمل المهني في الأسواق الغربية.

في النهاية، ترسم قصة ChatGPT Images 2.0 صورة لمرحلة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي: مرحلة لا يكفي فيها طرح نموذج قوي تقنيًا، بل يجب أن يترافق ذلك مع فهم عميق لكيفية تفاعل المستخدمين في كل سوق، وإلا قد يتحول النجاح الكبير في دولة واحدة إلى انتصار جزئي، لا إلى موجة عالمية تجتاح الجميع.