جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، إصدار النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز استخدام التقنيات الذكية في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتقديم رؤى علمية متقدمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة القرار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق ، أن النشرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته النشرة الأولى، وتعكس تطورًا ملحوظًا في طبيعة التقارير ، من حيث عمق التحليل وتنوع المجالات، مشيرًا إلى الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وبناء النماذج التنبؤية، بما يعزز من دقة النتائج وفاعلية التوصيات.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن النشرة الثانية تضم مجموعة من التقارير النوعية التي تتناول قضايا ذات أولوية وطنية، حيث تناول التقرير الأول ظاهرة سوء استخدام المنشطات البنائية بين الشباب، محذرًا من مخاطرها الصحية الجسدية والنفسية، مؤكدًا ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة للتوعية والرقابة للحد من انتشارها.

فيما ركز التقرير الثاني على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية لحماية واحة سيوة من المخاطر البيئية وتهديدات المياه الجوفية، ومقدمًا نموذجًا متكاملًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، مع وضع خارطة طريق إستراتيجية.

وتناول التقرير الثالث الاستراتيجيات المتكاملة للكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه، بالنظر إلى التجربة المصرية، مؤكدًا أهمية الوقاية والكشف المبكر، ودور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتشخيص الجيني في تحسين دقة التشخيص، إلى جانب طرح توصيات لتعزيز جهود المكافحة وتطوير المنظومة الصحية.

وسلط التقرير الرابع الضوء على تحديات الزراعة في دلتا النيل في ظل التغيرات المناخية، وما تفرضه من ضغوط على التربة والموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لرصد حالة التربة والتنبؤ بالمخاطر، بما يدعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

أما التقرير الخامس فقد تناول قضية الطفل في العصر الرقمي، موضحًا تأثير العالم الافتراضي على تشكيل الوعي والسلوك، ومؤكدًا ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها النفسية والاجتماعية، مع تقديم رؤية متكاملة لتعزيز الحماية وتنمية المهارات.

وأضاف رئيس الجامعة أن النشرة تقدم حزمة من المؤشرات الكمية والتحليلات المقارنة والسيناريوهات المستقبلية التي تدعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مؤكدًا استمرار الجامعة في توجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن النشرة تعكس نضج تجربة بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت منصة متكاملة تجمع بين التخصصات المختلفة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يتيح تقديم دراسات واستشارات دقيقة تدعم صناع القرار.

وأشار إلى أن النشرة تستعرض أيضًا الجهات المستفيدة من تقارير بيوت الخبرة، ومجالات التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، إلى جانب إبراز الأنشطة البحثية والتطبيقية في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والزراعة والاقتصاد والقضايا المجتمعية، مؤكدًا استمرار تطوير آليات العمل عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

ويمكن الاطلاع على محتوى النشرة الدورية الثانية كاملة عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1SRmeLm2Uknmt2fE7Zc-OeBosaib8dn7n/view?usp=drivesdk