أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ
جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء
دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون الثقيلة
بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي يحسمون قمة الزمالك بثلاثية ويعيدون إشعال سباق الدوري
الفلاحين: القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس السيسي
عوض: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة
بعد زواجها ثلاث مرات .. اعتراف مثير لـ بشرى
واشنطن تتخلى عن الحلفاء.. لماذا تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في ألمانيا ؟
ارتفاع ملحوظ.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق الآن
أول الخاسرين.. إفلاس شركة سبيريت الأمريكية بسبب حرب إيران
وزير الخارجية يؤكد التضامن الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، إصدار النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز استخدام التقنيات الذكية في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتقديم رؤى علمية متقدمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة القرار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق ، أن النشرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته النشرة الأولى، وتعكس تطورًا ملحوظًا في طبيعة التقارير ، من حيث عمق التحليل وتنوع المجالات، مشيرًا إلى الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وبناء النماذج التنبؤية، بما يعزز من دقة النتائج وفاعلية التوصيات.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن النشرة الثانية تضم مجموعة من التقارير النوعية التي تتناول قضايا ذات أولوية وطنية، حيث تناول التقرير الأول ظاهرة سوء استخدام المنشطات البنائية بين الشباب، محذرًا من مخاطرها الصحية الجسدية والنفسية، مؤكدًا ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة للتوعية والرقابة للحد من انتشارها.

فيما ركز التقرير الثاني على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية لحماية واحة سيوة من المخاطر البيئية وتهديدات المياه الجوفية، ومقدمًا نموذجًا متكاملًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، مع وضع خارطة طريق إستراتيجية.

وتناول التقرير الثالث الاستراتيجيات المتكاملة للكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه، بالنظر إلى التجربة المصرية، مؤكدًا أهمية الوقاية والكشف المبكر، ودور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتشخيص الجيني في تحسين دقة التشخيص، إلى جانب طرح توصيات لتعزيز جهود المكافحة وتطوير المنظومة الصحية.

وسلط التقرير الرابع الضوء على تحديات الزراعة في دلتا النيل في ظل التغيرات المناخية، وما تفرضه من ضغوط على التربة والموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لرصد حالة التربة والتنبؤ بالمخاطر، بما يدعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

أما التقرير الخامس فقد تناول قضية الطفل في العصر الرقمي، موضحًا تأثير العالم الافتراضي على تشكيل الوعي والسلوك، ومؤكدًا ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها النفسية والاجتماعية، مع تقديم رؤية متكاملة لتعزيز الحماية وتنمية المهارات.

وأضاف رئيس الجامعة أن النشرة تقدم حزمة من المؤشرات الكمية والتحليلات المقارنة والسيناريوهات المستقبلية التي تدعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مؤكدًا استمرار الجامعة في توجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن النشرة تعكس نضج تجربة بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت منصة متكاملة تجمع بين التخصصات المختلفة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يتيح تقديم دراسات واستشارات دقيقة تدعم صناع القرار.

وأشار إلى أن النشرة تستعرض أيضًا الجهات المستفيدة من تقارير بيوت الخبرة، ومجالات التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، إلى جانب إبراز الأنشطة البحثية والتطبيقية في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والزراعة والاقتصاد والقضايا المجتمعية، مؤكدًا استمرار تطوير آليات العمل عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

ويمكن الاطلاع على محتوى النشرة الدورية الثانية كاملة عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1SRmeLm2Uknmt2fE7Zc-OeBosaib8dn7n/view?usp=drivesdk

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

ترشيحاتنا

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الأهلي

إبراهيم عبد الجواد يتغزل فى نجم الأهلي: معرفش بيقعد احتياطي ليه

وليد صلاح الدين

المكسب عربون صلح للجماهير.. رسائل قوية من وليد صلاح الدين بعد الفوز علي الزمالك

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد