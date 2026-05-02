الذهب يستعيد بريقه.. 30 جنيهًا مكاسب وعيار 21 يقترب من 7000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026، داخل محال الصاغة، ليواصل المعدن الأصفر تعافيه بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية.

وجاءت هذه الزيادة المحدودة بواقع نحو 10 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار اول أمس، لترتفع بذلك مكاسب الذهب خلال يومين إلى نحو 30 جنيهًا في المتوسط، في إشارة إلى تحسن نسبي في حركة التسعير بالسوق.

ويعكس هذا الصعود حالة من التذبذب التي تسيطر على أسعار الذهب محليًا، بالتوازي مع تحركات الأسعار العالمية، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تغييرات جديدة في اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6960 جنيهًا للشراء و6910 جنيهات للبيع، ليظل في صدارة الأعيرة الأكثر طلبًا داخل السوق.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 24: 7954 جنيهًا للشراء – 7897 جنيهًا للبيع

عيار 22: 7291 جنيهًا للشراء – 7239 جنيهًا للبيع

عيار 21: 6960 جنيهًا للشراء – 6910 جنيهات للبيع

عيار 18: 5965 جنيهًا للشراء – 5922 جنيهًا للبيع

أسعار الذهب عالميًا

أوقية الذهب: 4594 دولارًا للشراء – 4593 دولارًا للبيع

سعر الجنيه الذهب

55.68 ألف جنيه للشراء – 55.28 ألف جنيه للبيع

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، خاصة مع ارتباط التسعير بسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار.