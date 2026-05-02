إعدام في إيران لجاسوسين تخابرا مع الموساد الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أعدمت رجلين اليوم السبت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي الإدانة بالتجسس، فأحدهما متهم بجمع معلومات استخباراتية بالقرب من موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن يعقوب كريمبور وناصر باكارزاده قد تم إعدامهما شنقاً بعد إدانتهما بالتواطؤ الاستخباراتي مع إسرائيل وجهازها التجسسي الموساد.

وقالت وسائل الإعلام إن كريمبور مرر معلومات حساسة إلى ضابط في الموساد، بينما اتُهم باكارزاده بجمع تفاصيل عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع رئيسية، بما في ذلك في منطقة نطنز.