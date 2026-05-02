نجم انبي: مصطفى شكشك لاعب أوروبي

شدد علي محمود لاعب إنبي، على أن الزمالك فاجأ الجميع بما قدمه هذا الموسم رغم المشاكل والأزمات والظروف الصعبة، الأبيض قدم موسمًا جيدًا والجمهور صنع حالة كبيرة ولهم دور كبير ومهم فيما تحقق، الزمالك نادي كبير وهو الأفضل هذا الموسم، بجانب وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا بقيادة محمد الشيخ وعلي ماهر.

وتابع "محمود" ، في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حمزة الجمل المدير الفني الأفضل هذا الموسم، صنع حالة مختلفة هذا الموسم والفريق قدم موسمًا مميزًا تحت قيادته، أتمنى الاحتراف في أوروبا واللعب بقميص منتخب مصر وتحقيق بطولة للبلد.

وأضاف لاعب إنبي: البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك أفضل لاعب في مصر حاليًا، هو لاعب كواليتي مختلف والأميز بين اللاعبين الحاليين.

وأردف: أفتقد مصطفى شكشك كثيرًا، إمكانياته وقدراته كبيرة جدًا، هو لاعب أوروبي، إمكانيات كبيرة وسرعات وقوة ومهارات، أثناء تواجده صنع معنا الفارق وبعد رحيله أيضًا، أتمنى له التوفيق.

واختتم علي محمود حديثه: أتوقع لأقطاي وحامد وشرقية ومهاب سامي مستقبل كبير وأن يكونوا نجوم الصف الأول في الكرة المصرية قريبًا، الأهم في الأمر أنهم جميعًا صغار السن.