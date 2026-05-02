تصريحات قوية من أحمد جعفر بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

أكد أحمد جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك لم يظهر بالشكل الأمثل خلال مواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وأوضح جعفر خلال ظهوره في برنامج «مودرن سبورتس» أن المدير الفني معتمد جمال كان من الأفضل أن يعتمد على غلق وسط الملعب واللعب على الهجمات المرتدة، كما حدث في بعض المباريات السابقة، بدلًا من النهج الهجومي الذي لم ينجح بالشكل المطلوب.

وأضاف أن الخسارة أمام الأهلي قد تؤثر على الحالة المعنوية للاعبين، لكن دعم الجماهير وتحفيزها يمكن أن يسهم في استعادة الثقة سريعًا، خاصة مع اقتراب مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المواجهات القادمة في بطولة الكونفدرالية والدوري تمثل أهمية كبيرة، موضحًا أن كل مباراة ستكون بمثابة محطة حاسمة، وفي حال تحقيق الفوز يمكن للزمالك المنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في السوبر الأفريقي.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على قدرة معتمد جمال على إعادة ترتيب الفريق سريعًا، مشيدًا بأداء محمد إسماعيل، خاصة في الجانب الدفاعي، واصفًا إياه بأنه من أفضل عناصر الفريق خلال المباراة.