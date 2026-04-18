بانزا لغز واستبعاد الجزيري غريب.. أحمد جعفر يهاجم اختيارات الزمالك

أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن نتيجة لقاء الذهاب بين الفريق الأبيض وشباب بلوزداد الجزائري، ساهمت في هدوء اللاعبين اليوم، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يمتلك فرص محققة للتهديف على مدار شوطي اللقاء، وكان معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم، وتعتبر من أقل المباريات تحت قيادة معتمد جمال.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "قد يكون هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين، في ظل الرغبة الكبيرة في الوصول للنهائي، كما أن التغييرات التي شاركت في اللقاء لم تحدث الفارق، وكان لابد أن يشارك أحمد ربيع مبكرًا، بدلا من الدفع بالفلسطيني آدم كايد للسيطرة على وسط الملعب".

وأضاف: "أحمد ربيع لديه القوة في الالتحامات، وكنا نحتاج للسيطرة على وسط الملعب، ولا أعرف سر استبعاد الجزيري من الحسابات، فهو قادر على التحرك في المساحات، وكان يجب اراحة ناصر منسي في الربع ساعة الأخيرة".

وأكمل: "شيكو بانزا لغز كبير في فريق الزمالك، وبعيد عن مستواه، ولم يظهر بشكل جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني".

أداء ضعيف وقرارات فنية مثيرة للجدل

وأشار إلى أن معتمد جمال يعتمد على عناصر معينة وليس لديه رفاهية كبيرة في الخيارات ، والفريق مُقبل على مواجهات صعبة للغاية في بطولة الدوري المصري أمام بيراميدز والأهلي، ولابد من غلق صفحة الكونفدرالية والتركيز في المباريات المحلية.

وأوضح: "الفوز على بيراميدز، سيضمن لنادي الزمالك التتويج بالدوري المصري بنسبة 50%، والكرة فيها متغيرات، وهناك مواجهات صعبة تنتظر الزمالك حتى نهاية الموسم".

وأكد جعفر، أنه يتمنى فوز الزمالك بالدوري والكونفدرالية، من أجل تأهل الفريق إلى دوري الأبطال في النسخة المقبلة، خصوصًا أنه بعيد عنها في النسخ الأخيرة.