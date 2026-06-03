خالد بيبو يرد على اتهامات «دروجبا»: لا علاقة لي برحيله عن الأهلي

كشف محمد رشوان، محامي خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن موكله قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحمد حسن "دروجبا" لاعب الأهلي السابق، بعد تصريحاته.

وقال “رشوان”، خلال تصريحات تلفزيونية: "خالد بيبو فوجئ بالتصريحات التي تم توجيهها ضده، والتي تضمنت اتهامات بأنه كان سببًا في تعرض أحمد حسن للظلم. مثل هذه التصريحات لا تسيء إلى بيبو فقط، بل تمثل إساءة للنادي الأهلي أيضًا، لأنها توحي بوجود مجاملات أو محسوبية داخل المؤسسة".

وتابع: "هذا النوع من التصريحات غير مقبول، خاصة أن خالد بيبو ترك العمل في قطاع الناشئين منذ نحو خمس سنوات، كما أنه كان صاحب قرار تعيين أحمد حسن دروجبا داخل القطاع في الأساس، وبالتالي فإن رحيل الأخير عن النادي لا علاقة له بيبو".

وأكد أحمد حسن «دروجبا»، لاعب الأهلي السابق، أن عملية اختيار المدربين داخل قطاعات الناشئين في بعض الأندية المصرية لا تتم دائمًا على أساس الكفاءة والخبرة، مشيرًا إلى وجود تأثير لعوامل أخرى مثل الواسطة في بعض الحالات.

وقال “دروجبا”، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعته للرحيل عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، موضحًا أن هناك خلافًا إداريًا مع خالد بيبو ساهم في اتخاذ قرار رحيله، مشددا: "بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة".