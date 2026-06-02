أحمد خطاب يوقــع على عقـود تدريبه لغزل المحلة

وقع الكابتن أحمد خطاب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على عقود استمراره في قيادة الفريق لمدة موسم ، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل.

وأعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن ثقته الكاملة في الكابتن أحمد خطاب وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل لتحقيق طموحات جماهير غزل المحلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادته خلال المباريات الأخيرة من الموسم المنقضي، والذي أسهم في حصول الجهاز الفني على ثقة ودعم جماهير النادي.