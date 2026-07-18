مش هتتشاف.. مدحت شلبي ينصح محمد صلاح بعد أنباء انتقاله إلى تركيا

علق الإعلامي مدحت شلبي على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن الانتقال إلى الدوري السعودي سيكون أفضل من الناحية الجماهيرية.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج "مساء الأنوار": «من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، وطبعًا محمد صلاح مش محتاج وجهة نظري، مع كل الاحترام، الدوري التركي ده محدش بيتفرج عليه».

وأضاف: «أحمد حسن كان مكسر الدنيا، وعبد الظاهر السقا كان مكسر الدنيا، وكل دول لعبوا في تركيا، والله ما اتفرجنا على دقيقة، والدوري التركي ملوش شعبية في مصر، ولو عايز يتشاف يبقى على الأقل في الدوري السعودي».

وتأتي تصريحات شلبي بالتزامن مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تركيا، وسط تقارير صحفية أشارت إلى دخول عدد من أندية القمة في الدوري التركي في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، عقب انتهاء رحلته رسميًا مع ليفربول، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان محمد صلاح قد أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسعة أعوام قضاها داخل صفوف النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية وآسيوية.