ضربة غير مسبوقة.. إيران تؤكد مقتـ.ل جنود أمريكيين داخل الكويت

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين بقصف على تجمع للقوات الأمريكية في مركز دعم القوات البرية "عريفجان" في الكويت.

ذكر بيان صادر عن الحرس الثوري أنه استهدف في الموجة الـ18 من عملية "نصر 2" تجمعا للقوات الأمريكية في معسكر "عريجفان" بالكويت وأيضا تدمير الرادار المتمركز في القاعدة الأمريكية "علي السالم" في الكويت بواسطة طائرة من دون طيار.

وأكد الحرس الثوري أنه "تم تدمير حظيرة لصيانة الأسلحة وهنجار للطائرات بدون طيار"، ومقتل عدد من الجنود الأمريكيين في المكان.

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإيراني استهداف بطائرات مسيرة قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد المؤثر والحاسم" على القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنها استهدفت أصولا استراتيجية ومراكز قيادة وسيطرة ومنشآت لوجستية ومنظومات دفاع جوي تابعة للجيش الأمريكي.