أحمد العش: لم يصلني عرض من الزمالك ومستمر مع غزل المحلة

قال أحمد العش، مدافع فريق غزل المحلة، إن فريقه قدم موسمًا جيدًا هذا العام في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل النادي.

وأضاف العش ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أن علاء عبد العال، المدير الفني السابق للفريق، قدم موسمًا مميزًا مع غزل المحلة رغم رحيله، مؤكدًا أن أحمد خطاب استكمل المهمة بنجاح ونجح في قيادة الفريق نحو البقاء في الدوري الممتاز.

ووجه مدافع المحلة الشكر إلى جماهير النادي على دعمهم ومساندتهم المستمرة للفريق طوال الموسم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تحقيق الهدف.

وعن ما تردد بشأن مفاوضات الزمالك لضمه، أوضح العش: “لا يوجد أي عرض رسمي، وأنا مستمر مع غزل المحلة”.

وتطرق العش للحديث عن شقيقه مصطفى العش، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي، لكنه يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي المصري، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة وأن يتمكن من إثبات نفسه بشكل أكبر في الموسم الجديد.